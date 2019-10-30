ZTE MF833T Билайн Модем 3G/4G LTE MIMO (универсальный) черный

Модем USB Билайн ZTE MF833T LTE Black — компактное устройство, позволяющее компьютеру, ноутбуку или планшету подключаться к высокоскоростным сетям 4G (до 150/50 Мбит/с на прием и передачу соответственно). В качестве резервного средства связи он использует каналы 3G и EDGE, доступные даже в самых отдаленных уголках страны.

Модем USB Билайн ZTE MF833T LTE Black очень удобен в обращении. Он настраивается с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса. В нем предусмотрен LED-индикатор, отображающий статус соединения. Кроме того, устройство поддерживает установку карты памяти microSD, позволяющей использовать его в качестве флешки.

Производителем данного устройства является фирма ZTE, и в ее классификации он значится как ZTE MF833T, но на сайте МТС, как ZTE 833T. Из особенностей, МТС 836F работает в сетях 4G,3G,2G. Модемом можно управлять через web интерфейс. Ip адрес по-умолчанию 192.168.0.1. МТС 836F построен на чипсете ZX297520M.

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Внимание! Модем работает с SIM картой любого 3G и LTE оператора в поддерживаемых частотах (YOTA, Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком и др.). В зависимости от поставки устройство может иметь как логотип ZTE, так и логотипы иностранных или российских операторов связи. Уточняйте при покупке.