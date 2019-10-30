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ZTE MF833T Билайн Модем 3G/4G LTE MIMO (универсальный) черный

ZTE MF833T Билайн Модем 3G/4G LTE MIMO (универсальный) черный
Артикул: 109662
300,32,11

Модем USB Билайн ZTE MF833T LTE Black — компактное устройство, позволяющее компьютеру, ноутбуку или планшету подключаться к высокоскоростным сетям 4G (до 150/50 Мбит/с на прием и передачу соответственно). В качестве резервного средства связи он использует каналы 3G и EDGE, доступные даже в самых отдаленных уголках страны.

Модем USB Билайн ZTE MF833T LTE Black очень удобен в обращении. Он настраивается с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса. В нем предусмотрен LED-индикатор, отображающий статус соединения. Кроме того, устройство поддерживает установку карты памяти microSD, позволяющей использовать его в качестве флешки.

Производителем данного устройства является фирма ZTE, и в ее классификации он значится как ZTE MF833T, но на сайте МТС, как ZTE 833T. Из особенностей, МТС 836F работает в сетях 4G,3G,2G. Модемом можно управлять через web интерфейс. Ip адрес по-умолчанию 192.168.0.1. МТС 836F построен на чипсете ZX297520M.

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Внимание! Модем работает с SIM картой любого 3G и LTE оператора в поддерживаемых частотах (YOTA, Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком и др.). В зависимости от поставки устройство может иметь как логотип ZTE, так и логотипы иностранных или российских операторов связи. Уточняйте при покупке.

Стандарт связи GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600
Производитель ZTE
Интерфейсные Разъемы USB
Max скорость интернета Мб/с 150
Размер 93.8X28.6X13.5
Работает с оператором Универсальный (no lock)
Страна производства Китай
Цвет черный

Основные характеристики:
2G: 900/1800МГц
3G: 900/2100Мгц
LTE-FDD (B3/7/20): 800/1800/2600 МГц

Скорость передачи данных:
По технологии 4G (LTE) - до 150 Мбит/с
По технологии 3G (HSPA+) - до 21,6 Мбит/с
По технологии 2G (EDGE) - до 236,8 кбит/с

Операционные системы:
Поддержка OC Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS (10.9-10.12)

Управление устройством:
Веб-интерфейс

Доступ к веб интерфейсу:
Адрес: 192.168.0.1
Адрес: http://connect.manager

МТС 836F
Версия ПО: WEB_MTS836FV1.0.0B04
Версия ПО устройства: BD_MTS836FV1.0.0B04
WEB интерфейс поддерживает USSD запросы

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