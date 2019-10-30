ZTE MF833T Билайн Модем 3G/4G LTE MIMO (универсальный) черный

Модем USB Билайн ZTE MF833T LTE Black — компактное устройство, позволяющее компьютеру, ноутбуку или планшету подключаться к высокоскоростным сетям 4G (до 150/50 Мбит/с на прием и передачу соответственно). В качестве резервного средства связи он использует каналы 3G и EDGE, доступные даже в самых отдаленных уголках страны.
Модем USB Билайн ZTE MF833T LTE Black очень удобен в обращении. Он настраивается с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса. В нем предусмотрен LED-индикатор, отображающий статус соединения. Кроме того, устройство поддерживает установку карты памяти microSD, позволяющей использовать его в качестве флешки.
Производителем данного устройства является фирма ZTE, и в ее классификации он значится как ZTE MF833T, но на сайте МТС, как ZTE 833T. Из особенностей, МТС 836F работает в сетях 4G,3G,2G. Модемом можно управлять через web интерфейс. Ip адрес по-умолчанию 192.168.0.1. МТС 836F построен на чипсете ZX297520M.
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Внимание! Модем работает с SIM картой любого 3G и LTE оператора в поддерживаемых частотах (YOTA, Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком и др.). В зависимости от поставки устройство может иметь как логотип ZTE, так и логотипы иностранных или российских операторов связи. Уточняйте при покупке.
|Стандарт связи
|GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600
|Производитель
|ZTE
|Интерфейсные Разъемы
|USB
|Max скорость интернета Мб/с
|150
|Размер
|93.8X28.6X13.5
|Работает с оператором
|Универсальный (no lock)
|Страна производства
|Китай
|Цвет
|черный
Основные характеристики:
2G: 900/1800МГц
3G: 900/2100Мгц
LTE-FDD (B3/7/20): 800/1800/2600 МГц
Скорость передачи данных:
По технологии 4G (LTE) - до 150 Мбит/с
По технологии 3G (HSPA+) - до 21,6 Мбит/с
По технологии 2G (EDGE) - до 236,8 кбит/с
Операционные системы:
Поддержка OC Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS (10.9-10.12)
Управление устройством:
Веб-интерфейс
Доступ к веб интерфейсу:
Адрес: 192.168.0.1
Адрес: http://connect.manager
МТС 836F
Версия ПО: WEB_MTS836FV1.0.0B04
Версия ПО устройства: BD_MTS836FV1.0.0B04
WEB интерфейс поддерживает USSD запросы
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